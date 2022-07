Restringen paso de carga pesada en la Troncal 10 en Monagas

El Secretario de Infraestructura de la Gobernación del estado Monagas, Guillermo Sánchez, anunció que el paso de carga pesada en la Troncal 10 queda restringido. Esto hasta que se solucione la ruptura del alcantarillado en esa carretera nacional.

Hace algunos días, los conductores de los municipios Púnceres y Bolívar (los más afectados) denunciaron que más del 70% de esta vía está en pésimas condiciones. Además, alertaron que podía derrumbarse si el Gobierno regional no realizaba la atención inmediata.



Sánchez explicó que hasta los momentos “el paso está habilitado para la carga pesada prioritaria en el tema de alimentación, producción agrícola, salud, gas doméstico; y el transporte público.

Mientras que las gandolas que realizan carga de material de construcción y sus derivados, deben esperar la rehabilitación de las dos trochas que se tienen contemplado para estos servicios”.



El titular también indicó que si las condiciones climáticas mejoran, esta pueda llegar a realizarse en el menor tiempo posible; y asegura que de momento también tienen que realizar trabajos de rehabilitación en las dos vías alternas que tienen previsto en este sector de la vía nacional Quiriquire-Caripito, la cual ha sufrido un socavamiento de más de 16 kilómetros, que serán atendido de manera efectiva por el Gobierno.

Robo de alcantarillas

Guillermo Sánchez, quien también funge como presidente del Instituto de Infraestructura de Monagas, aseguró que el robo de las alcantarillas en las vías nacionales trajo como consecuencia la caída de las vías.



“El robo de estas alcantarillas en cada una de las vías nacionales, trajo como consecuencia este tipo de problemáticas en las carreteras del estado Monagas. No solo ha sido la falta de mantenimiento, sino también este flagelo que hemos encontrado en cada una de las inspecciones; es por ello que el gobernador Ernesto Luna, ha desplegado a este equipo para ir resolviendo estos temas tan importantes para la ciudadanía”, expresó.

Dos vías alternas

El funcionario detalló que el organismo de constructor realiza las labores de rehabilitación de dos vías alternas en el sector de 23 de Enero en el municipio Punceres, para que sean usadas por el transporte liviano y pesado, mientras se realizan los trabajos.



“Hacemos un llamado a la colectividad en general que el paso no está restringido en su totalidad y no se tiene previsto realizarse, ya que estamos en el proceso de evaluación de la misma, pero si anunciamos que están dos vías alternas para que cuando inicien los trabajos sean estos los caminos que puedan tomar las personas que van a Caripito, Quiriquire o se dirigen hacía el estado Sucre, ya que toso están ubicados en la Troncal 10 y es muy usada por estos habitantes de la entidad”.

Hablan los afectados



Los residentes de los municipios afectados por el desprendimiento de la vía Troncal 10 en el estado Monagas, declararon a Radio Fe y Alegría Noticias, que esperan que estos trabajos sean rápidos y no sea solo un show del momento como están acostumbrados en la entidad oriental.



Ramona López, habitante de Caripito, dijo que “Siempre es el mismo cuento hacen todo por el calor del momento; pero no dan una solución concreta a los habitantes de estos municipios. Esperamos que estos trabajos queden bien hecho, porque ya basta de tanto descuido de las vías. No es solo colocar un poquito de asfaltado y ya, también es la seguridad y todo lo demás”.



Por último, Rodolfo Pérez, conductor de esta arteria vial, detalló que “Esta vía cada día está de mal en peor; porque eso es hueco y más hueco. Si no se empieza a dañar esta parte de la carretera, no hubiesen venido por acá. Ellos andan en sus camionetas y no se dan cuenta de lo que sufre uno como chofer en esta ruta. Ojalá que verdaderamente tengan un buen plan para esto”, resaltó.