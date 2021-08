Revelan que Freddy Guevara estuvo en riesgo de «muerte súbita»

Exámenes médicos revelaron que el dirigente del partido Voluntad Popular, Freddy Guevara, sufre una arritmia ventricular idiopática de alta densidad.

Guevara fue excarcelado el domingo 15 de agosto y permaneció más de un mes privado de libertad en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, lugar donde su salud se complicó y corría el riesgo de «sufrir una muerte súbita».

Su médico tratante, Julio Castro, aseguró que el riesgo aumenta «cuando se está en una situación de reclusión como en la que estaba», indicó.

Castro detalló que seguirán con una serie de exámenes clínicos para determinar cuáles serán las siguientes acciones y determinar si es necesaria una intervención quirúrgica.

«(Freddy Guevara) está en tratamiento, requiere electrocardiogramas; y si no se logra controlar se tendría que probar con otros antiarrítmicos o ir a una segunda ablación, que es una intervención», dijo Castro.

Por su parte, Zolaida Cortez, madre de Guevara, expresó su agradecimiento a todo el equipo médico del centro de reclusión El Helicoide.

«Tengo que reconocer que, si no hubiese sido por ellos, si no hubiesen dado la alerta, no sé qué rueda de prensa estaríamos dando hoy, ni de qué tema estaríamos tristemente hablando. No se hubiese logrado que mi hijo esté recibiendo la atención médica necesaria», expresó.