Robaron sede de Cecal en Guasdualito

El personal del Centro de Capacitación Laboral en Guasdualito, estado Apure, denunciaron un robo ocurrido durante el fin de semana.

De acuerdo con la directora del centro educativo, Ileana Useche, al llegar a la institución este lunes 27 en la mañana notaron las puertas forzadas y varios bienes hurtados.

“La señora de mantenimiento llegó a las 7:00 de la mañana y consiguió la puerta principal y el portón de la parte de atrás abiertos. Se robaron un aire acondicionado, un enfriador de agua y una laptop”, relató la educadora.

La educadora señaló que aunque dejaron las computadoras y algunos equipos de aire acondicionado, los malhechores se llevaron el manojo de llaves de la sede, por lo que se vieron obligados a cambiar todas las cerraduras.

Useche expresó su frustración ante la falta de atención que brindaron los funcionarios de los cuerpos de seguridad, quienes se negaron a atenderle, según ellos, por falta de gasolina.

“Cuando fui al CICPC en la mañana a que me tomaran la denuncia no me atendieron. Supuestamente ellos dicen que no tienen gasolina para venir”, informó.

Más tarde, en horas del mediodía, docentes de la institución se vieron obligados a buscar a los agentes policiales en un vehículo oficial de Fe y Alegría y llevarlos hasta el lugar para concretar la inspección y poder formular la denuncia.

Hizo un llamado a la reflexión a los organismos de seguridad a brindar una mejor atención, pues es una situación que podría ocurrirle a cualquier persona.

Los Centros de Capacitación Laboral, pertenecientes a Fe y Alegría, nacieron en el año 1998 para brindar formación a los jóvenes y adultos desocupados de sectores populares, con el fin de brindarles la oportunidad de desarrollarse profesionalmente y adquirir habilidades que les hagan competentes en el mercado laboral.

En la actualidad, el Centro de Capacitación Laboral de Guasdualito ofrece formación a alrededor de doscientos participantes provenientes de distintas comunidades de la frontera, en las áreas de repostería, corte y costura básico y avanzado, panadería, barbería, ofimática, reparación de celulares, peluquería.