Ronald Balza: estiman que ha desaparecido siete veces más de los tres mil millones de dólares

Tres mil millones de dólares desaparecieron de Petróleos de Venezuela, S. A. (Pdvsa), según los últimos reportes.

Pero se estima que la cifra sea mucho más elevada: multiplicada hasta por siete, de acuerdo con lo que manifestó el economista Ronald Balza en entrevista este miércoles 22 de marzo con el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias. Sus estimaciones son en referencia a las publicadas por la agencia de noticias internacional Reuters.

El escándalo sobre los tres mil millones de dólares desaparecidos explotó luego de que el Gobierno nacional lanzara un operativo por un caso de corrupción en la petrolera estatal del que resultaron detenidos Joselito Ramírez, quien se desempeñaba como superintendente nacional de Criptoactivos; el diputado Hugbel Roa; Pedro Hernández, alcalde del municipio Michelena en el estado Aragua; los jueces Cristóbal Cornielles, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, y José Macsimiko Márquez, con competencia en Delitos Asociados al Terrorismo.

Todos ellos relacionados a Tareck El Aissami, ahora exministro de Petróleo de Venezuela, quien puso su cargo a disposición luego de la enredadera de acusaciones de corrupción durante su mandato.

¿Qué fue lo que pasó?

El periodista de Últimas Noticias, Eligio Rojas, lo explicó en palabras llanas: el petróleo venezolano se vendió a través del sistema de criptomonedas debido las sanciones impuestas por Estados Unidos. De allí surge la desaparición de los tres mil millones de Pdvsa con las exportaciones que realizó que, según Reuters, debió haber ganado 25 mil millones de dólares entre enero de 2020 y 2023.

Según la agencia de noticias, basándose en documentos proporcionados a la oficina del fiscal general de Venezuela durante una auditoría de larga data de los contratos de Pdvsa, solo se pudo confirmar la recepción de 4 mil millones excluyendo algunos canjes como el de Cuba, lo que significa que solo ha logrado cobrar el 16 % de las exportaciones.

Es por ello que Venezuela entera se ha preguntado dónde está el dinero y por qué es hasta ahora que el Gobierno nacional toma acción sobre la falta de transparencia.

Ronald Balza, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), aseguró que los tres mil millones de dólares desaparecidos son más del doble de las reservas internacionales de Venezuela que actualmente son de 5 mil millones de dólares, según comentó.

Expresó que esta situación está muy vinculada con que desde hace más de cuatro años Pdvsa no publica información sobre las exportaciones, lo cual hace claro el porqué los venezolanos o medios no están enterados de lo que pasa dentro de la estatal, pero es bastante preocupante que ni la Contraloría General de Venezuela ni el presidente se hubieran dado por enterados sobre el dinero faltante.

“Tú y yo no lo podemos notar porque el presupuesto no se publica, porque Pdvsa no publica cifras. Desde el 2019 el Banco Central de Venezuela dejó de publicar la información completa. Nosotros, como sociedad venezolana no podemos ver, pero se supone que los ministerios tienen que rendir cuentas al presidente de la República, Pdvsa tiene que rendir cuentas al presidente de la República”, dijo el economista Ronald Balza sin poderse explicar cómo dentro del Gobierno no sabían lo que estaba pasando.

“La Contraloría tiene que saber todo, tiene que recibir la información aunque no la publiquen (las cifras). No puede ser una sorpresa. No puede ser que un día el presidente de la República se entere que están robando una cantidad de dinero y pase meses hablando con el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y otros entes policiales”, expresó.

“Es insólito, es algo que tuvo que haberse conocido dentro del gobierno si había rendición de cuentas internas y si no lo había estaban contraviniendo las mismas leyes”, agregó durante la entrevista concedida a Radio Fe y Alegría Noticias.

¿Qué se hubiera podido hacer en Venezuela con 3 mil millones de dólares?

Para el economista Ronald Balza, con solo los tres mil millones de dólares se hubieran podido hacer muchas cosas por el país y sus ciudadanos. La falta de ese dinero se traduce en lo que hoy se ve: “mucha gente muriendo, mucha gente sin educación, mucha gente sin vivienda”.

Para ser precisos, en redes sociales algunos usuarios usaron inteligencia artificial como ChatGPT para indicar en comprensión material en qué se traduciría el dinero perdido.

En salud pública, con los tres mil millones de dólares se habrían podido construir un total de 12 mil centros de salud o 110 y 330 hospitales muy bien dotados, se podrían construir entre 110 mil y 330 mil casas de bajo costo en Venezuela, considerando un costo promedio de 20 mil dólares por casa. También se hubiera podido construir entre 330 y 24 mil kilómetros de carretera o 30 mil escuelas.

Dije: “y si usamos ChatGPT para ver qué se puede hacer con 3.300 millones de dólares”.



(En cuenta de que es un estimado y algunas preguntas fueron puntuales)



1. ¿Cuántas casas de bajo costo se pueden hacer con 3.300 millones de dólares en Venezuela? — pepo (@gerardo_pepo) March 20, 2023

¿No sabes qué significa realmente que UN SOLO funcionario haya sido detenido por "desaparecer" 3.000 millones de 💵?



Tranquilo, te lo cuento en este hilo🧵: — Alejandro Conejero (@ConejeroC) March 20, 2023

“Nosotros, como sociedad, no nos preguntemos solamente por qué se pierde la plata o por qué hay gente que se roba el dinero (…) preguntemos cómo se usa el dinero”, reflexionó el economista Ronald Balza.

“Dice Nicolás Maduro que supuestamente el 99 % del dinero en Venezuela se perdió con las sanciones, parece que entonces el 1 % que quedaba se perdió por la corrupción”, manifestó.

¿Los tres mil millones eran para la ONU?

En noviembre de 2022, Jorge Rodríguez, jefe de la Delegación del Gobierno Nacional ante el Diálogo, aseguró que se rescataron justamente tres mil millones de dólares que serían destinados “al financiamiento de educación, salud, electricidad, a la atención directa de las víctimas de las tragedias por las lluvias torrenciales que ha sufrido Venezuela”.

Posteriormente se conoció que se liberarían más de 3 mil millones de dólares para brindar ayuda humanitaria a Venezuela a través de las Naciones Unidas, quien recibiría y administraría los recursos en aras de dar transparencia y garantías del buen uso del financiamiento.

Justamente, políticos y periodistas como Leocenis García se han preguntado la relación de que justo la cantidad de dinero que se prometió a la ONU tenga el mismo valor de la que fue extraviada.

Lo resaltante del asunto no es solo por la cifra, sino por un tema moral, pues el Gobierno trancaba el diálogo en México (por lo cual se ha ralentizado el fondo para la ONU con el que se pretende mejorar la situación de todos los venezolanos que devengan hoy los sueldos más bajos del mundo), se quejaba de las sanciones que han retenido “20 mil millones de dólares”, mientras hacía inobservancia de que se estaba perdiendo una gran cantidad de dinero que ayudaría a mejorar la crisis del país.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.