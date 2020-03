Rosneft anuncia que se va de Venezuela

La petrolera rusa Rosneft confirmó este sábado 28 de marzo que finaliza sus operaciones en los campos petroleros venezolanos y en el área de comercialización de productos derivados del petróleo con el ejecutivo nacional.

La decisión también va acompañada de la venta de los activos relacionados con las operaciones en nuestro país, según lo informa la agencia de noticias Reuters.

Todos los activos y operaciones comerciales de Rosneft en Venezuela o conectadas de alguna forma con Venezuela serán desechadas, terminadas o liquidadas, de acuerdo al comunicado de la empresa.

Rosneft ha celebrado hoy un acuerdo con una empresa de propiedad 100% del Gobierno de Rusia para vender sus participaciones y poner fin a su colaboración en todos los proyectos de Venezuela, incluidas sus participaciones en Petromonagas, Petroperijá, Boquerón, Petromiranda y Petrovictoria.

Como resultado de la aplicación del acuerdo y la venta de los activos, Rosneft recibirá como compensación un paquete del 9,6% de las propias acciones de una de sus pequeñas filiales.

.@RosneftRu– Rosneft announces termination of its operations in #Venezuela and disposal of its assets, related to operating in #Venezuela