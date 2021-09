Saab calificó de «incoherente» fallo de Cabo Verde por su extradición

El abogado colombiano Alex Saab calificó este jueves de «incoherente» el fallo del Tribunal Constitucional de Cabo Verde que este martes avaló la constitucionalidad de su extradición a Estados Unidos.

En una carta publicada por su equipo legal sobre el veredicto, Saab escribió «está mal escrito, mal argumentado y es jurídicamente incoherente», afirmó Saab.

Agregó que utilizar la ley con fines políticos para que tenga éxito requiere que los jueces que lo lleven a cabo tengan algún talento inherente «que, por desgracia, parece estar ausente en los numerosos jueces de Cabo Verde que se han sentado a juzgarme en los últimos 15 meses», resaltó el empresario colombiano.

A pesar de la decisión del Tribunal de Cabo Verde, Saab expresó que sigue confiando en que prevalecerá en su batalla contra lo que considera como «la extralimitación judicial por motivos políticos de Estados Unidos».

«No capitularé»

Saab aseguró en su carta que no importan lo que a su juicio son «pruebas falsas», ni la cantidad de presiones políticas aplicadas supuestamente por Estados Unidos. «Ni el alcance de la conspiración moralmente corrupta de Cabo Verde con sus nuevos amos coloniales, no capitularé y simplemente me retiraré».

El empresario colombiano agradeció al presidente de la República, Nicolás Maduro, su gabinete y el pueblo venezolano en estos últimos 15 meses.

Acotó que no dejará ninguna piedra legal sin remover ni ningún foro sin explorar para conseguir su libertad… «Leal siempre, ¡venceremos!», finalizó en su escrito.

La misiva se publicó luego de que su abogados emitieron un comunicado criticando el fallo del alto tribunal caboverdiano, que tacharon de «suicidio constitucional».