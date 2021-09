Salvador Pérez líder solitario de jonrones en la MLB

Salvador Pérez es el receptor venezolano que construye su propia historia a fuerza de jonrones en las grandes ligas. Este martes conectó su jonrón número 47 y pasó a liderar este departamento.

Reales de Kansas City y los Indios de Cleveland protagonizaron un duelo que significó para Salvador Pérez el juego crucial para lograr este hito.

En la parte baja de la sexta extrada, Salvador Pérez conectó un poderoso batazo por el sector izquierdo, y puso a ganar a su equipo, Reales de Kansas City.

Hasta el momento del jonrón, el juego estaba 4 por 4, un duelo cerrado que tenía como ejes de la disputa a los lanzadores. El duelo tuvo un marcador final de 6 carreras por 4 a favor de la divisa del venezolano.

Con este batazo de vuelta entera el receptor venezolano logró dejar atrás al dominicano Vladimir Guerrero Jr. que no tuvo su mejor presentación antes los Yankees de Nueva York.

De acuerdo con la prensa deportiva especializada en béisbol, Salvador Pérez está encaminado con una amplia posibilidad de lograr la triple corona en el 2021.

El pasado 29 de agosto, Pérez rompió el récord de los receptores con más jonrones en la Liga Americana con 38 vuelacercas en una sola temporada.

Es un número al que no están habituados a marcar los receptores. Este jonrón del 29 de agosto no bastó para que su equipo, Reales de Kansas City, ganara y cayó derrotado ante los Marineros de Seattle.

No. 47 for @SalvadorPerez15!



Will he get to 50? pic.twitter.com/bNkhOjTLxq