Sandra Villanueva explicará por qué Walt Disney le mintió

La periodista y actriz venezolana, Sandra Villanueva, estrena monólogo a partir de este viernes 16 de febrero en la sala teatral del Trasnocho Cultural, en Caracas.

En una rueda de prensa que comenzó puntual (no es lo común), Villanueva, entre risas, explicó que la idea de hacer Walt me mintió surgió de los paseos que ha hecho junto a su hijo en los parques temáticos de Disneyworld y les pasaron infinidad de anécdotas que, al menos los padres, saben lo que atraviesan cuando van a este lugar con los hijos pequeños.

Adicionalmente, Villanueva expresa que ya tenía tres años con su anterior monólogo Todo empieza a los 40, pero a la vez confesó que le falta poco para cumplir los 50 años de edad y pensó que era el momento de desarrollar una nueva pieza para llevarla a las tablas.

“Cuando eres mamá y humorista ves la vida desde otro punto de vista y te das cuenta de las cosas que vives como mamá en un parque de esos que puede ser más parecido a una tragedia que a una comedia”, dijo entre risas y agregó que llevó a su pequeño hijo a Disney cuando el infante apenas tenía tres años: “me gasté todo el dinero del mundo en algo que el niño ya no se acuerda”.

La actriz también recordó de manera jocosa que en este tipo de atracciones se hacen muchas horas de cola y, al final, los niños se quedan dormidos pero mágicamente se despiertan después y empiezan a pedir todo lo que exista en las tiendas.

Risas garantizadas

Villanueva precisó que esta pieza teatral no es un llamamiento a la reflexión o de burlarse del creador de las múltiples historias de cuentos de príncipes y princesas, Walt Disney, sino que al contrario es una pieza que dura una hora con contenido de humor de principio a fin.

“Los de mi generación crecimos influenciados por el mundo de princesas y de verdad cuando uno se convierte en adulto, uno dice: ¡de verdad me mintieron!”, añadió.

Foto: Lenys Martínez

¿Por qué Walt te mintió?

“Crecí esperando un príncipe y mi historia se pareció más a La bella y la bestia, pero la mía la bestia se quedó en bestia y nunca se transformó en príncipe. ¡Entonces Walt me mintió!, dijo de forma jocosa a Radio Fe y Alegría Noticias.

Vale destacar que la puesta en escena de este monólogo está totalmente bajo la producción, escenografía y prensa por parte de Villanueva, mientras que la dirección está a cargo del dramaturgo Dairo Piñeres; mientras que en la asistencia audiovisual la apoyan Yorky Díaz y Emperatriz Rondón.

A su juicio, delegar funciones -al menos para ella-, le es difícil y por eso prefiere asumir varias responsabilidades para que todo salga como lo anhela y que estas primeras funciones sean el inicio de una gira, pues así lo desea.

Función de prueba

Villanueva comentó que duró alrededor de tres meses haciendo anotaciones en su teléfono celular y en dos semanas tuvo el guion listo. Sin embargo, hizo una función de prueba para unas 30 personas para medir qué funcionaría y qué no en el monólogo. Luego de ello, hizo los ajustes necesarios para que finalmente se presente en su primera presentación al público este viernes 16 de febrero.

Un reto aprenderse el texto

Por otra parte, la actriz y periodista comentó que el reto más grande de este monólogo es aprenderse el texto porque no existe improvisación alguna durante los 60 minutos sobre el escenario. “Siempre el mayor reto es no equivocarme y que no se me olvide nada. Me apoyo en visuales”, apuntó en medio del susto que confesó tener.

“Hoy tengo mucho susto porque siento que es una responsabilidad muy grande. Me gustan que las cosas salgan perfectas, quiero que vean un espectáculo de calidad”, puntualizó.

Walt me mintió tendrá tres funciones los días 16, 17 y 18 de febrero en el Teatro Trasnocho Cultural en el Centro Comercial Paseo Las Mercedes; mientras que los días 1, 2 y 3 de marzo se presentará en el Centro Cultural de Arte Moderno en La Castellana. Las entradas están a la venta en el sitio web de Ticketmundo.

