Se cumplen cinco años del crimen a Wuilderman Paredes

Este sábado 8 de junio se cumplieron cinco años del asesinato al joven Wuilderman Paredes en manos de funcionarios policiales en el estado Mérida. Además, hirieron a dos de sus primos.

Así lo recordó el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA), que además asocia con el reciente asesinato al joven Eliécer Fuentes en el sector Carapita, en Caracas, porque un efectivo policial le disparó y murió tres días después.

No obstante, el Observatorio de la ULA aseguró que el caso de Fuentes está por esclarecerse, algo que todavía no ocurre con el de Wuilderman Paredes “porque se comprobó en un juicio que no solo hubo exceso de fuerza, sino que su homicidio constituyó una ejecución extrajudicial”, publicó la organización en su sitio web.

La organización reseñó que el crimen a Wuilderman Paredes y las lesiones que sufrieron sus primos Gerardo y Luis Paredes resultaron de una orden de disparar que dio el jefe de la PNB de Mérida a los otros funcionarios presuntamente para que disiparan una protesta pacífica por la escasez de gasolina en esa región.

Paredes dejó en la orfandad a una bebé, a su esposa viuda, a una mamá sin su hijo y sin el apoyo económico porque este joven era sostén de hogar. Hasta la fecha, según el Observatorio de la ULA, ambas mujeres no reciben ningún tipo de reparación por parte del Estado venezolano y se enfrentaron a tres juicios llenos de irregularidades.

