Se entregó otro señalado en red de prostitución en Apure

Yadala Peña Sabek se entregó este viernes 22 de enero de manera voluntaria en la Comandancia General de la Policía de Apure, al ser señalado como presunto integrante de una red de prostitución cuyo escándalo se dio a conocer la semana pasada.

Acompañado de sus abogados defensores y de su familia el joven empresario alegaba que “no tengo nada que esconder, vine a entregarme a demostrar mi inocencia” de lo que se le señala por redes sociales y por medios nacionales e internacionales.

David Pérez, uno de sus abogados, señaló que cumplían con el procedimiento de acuerdo a lo que establece la ley porque sobre el joven pesaba una orden de captura y también para limpiar su nombre ante la comunidad apureña.

Indicó Pérez que a Peña lo involucraron a través de versiones infundadas “por una mafia, por una red de laboratorios que se han desatado para dañar la reputación de varias personas en el estado”.

El joven fue recibido por una comisión de la policía regional. Una vez hecha su entrega sería llevado a la sub delegación del CICPC de San Fernando para su evaluación forense y será el Tribunal de Primera Instancia de Violencia contra la Mujer, que lleva este caso, que determine el sitio de reclusión.

Sus defensores esperan que el juzgado determine en un lapso de 48 horas cuándo será la audiencia de presentación para iniciar el trabajo de los alegatos “que demostrarán que este joven es totalmente inocente de todo lo que se le señala”.

Como se recordará por este sonado caso se encuentran tres personas privadas de libertad por órdenes de dos tribunales. Una adolescente de 17 años, y dos hombres jóvenes, presuntos integrantes de esta red de prostitución de jóvenes y adolescentes, cuyas investigaciones llevan a acabo un Fiscal de Competencia Nacional y la Fiscalía Octava de la Circunscripción Judicial del estado Apure.

Cuando se iniciaron las investigaciones sobre este escándalo una de las primeras acciones que acometió el CONAS fue la de practicar varios allanamientos de residencias de San Fernando, entre ellas la de una hermana de Yadala Peña.

Recientemente el gobernador del estado Apure declaró que no era cierto que estuviese influyendo en el curso de las investigaciones, al refutar las publicaciones de varios medios internacionales que daban cuenta de su supuesto interés en las mismas.

El mandatario señalaba que él es sumamente respetuoso “de las actuaciones del poder judicial y paguen quienes deban pagar en esta aberrante actividad”.

Además, dijo, “nosotros no estamos abogando por nadie, no estamos diciendo este es o este no es”.