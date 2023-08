Según Pérez Vivas, Amoroso sería el nuevo presidente del CNE

El candidato a la Primaria por el Movimiento Concertación Ciudadana César Pérez Vivas afirmó este lunes 7 de agosto que el actual Contralor General de la República Elvis Amoroso sería designado como nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral.

A través de un video que colgó en su cuenta de la red social X, el dirigente político señaló desde San Cristóbal, capital de Táchira, que “Maduro y su camarilla pretenden avanzar en la división y desmoralización del país con la posible designación de Elvis Amoroso, actual «contralor» como presidente del CNE”.

Aunque no detalló de dónde obtuvo la información, Pérez Vivas aseguró que le llegó la primicia de que Amoroso sería designado próximamente, una vez que culmine el lapso de entrevistas de los postulados por parte del comité de postulaciones de la AN, no solo como rector principal sino también como máxima autoridad del poder electoral.

Maduro y su camarilla pretenden avanzar en la división y desmoralización del país con la posible designación de Elvis Amoroso, actual "contralor" como presidente del #CNE.



La barbarie roja está desesperada y hará todo lo posible para lanzarnos a la abstención.



¡No caigamos en… pic.twitter.com/ik6pg6u2g5 — César Pérez Vivas (@CesarPerezVivas) August 7, 2023

Elvis Amoroso aparece en el listado definitivo

Elvis Amoroso aparece como uno de los varios funcionarios en ejercicio y vinculado al partido Socialista Unido de Venezuela en el listado definitivo que dio a conocer el comité luego de varias objeciones y observaciones que se hicieron sobre el primer corte de 153 aspirantes, quedando excluidos 21.

Este sábado la asociación civil Súmate alertó que 92 de los 132 postulantes a rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) tienen conexiones con el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

La coordinadora nacional de Contraloría Electoral de Súmate, Nélida Sánchez, destacó que esta vinculación plantea preocupaciones en relación con los requisitos establecidos por la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), pues según el artículo 9, los candidatos a rectores del CNE no deben tener militancia política ni lazos familiares con el Ejecutivo nacional u otros postulantes.

Usando este argumento, Sánchez subrayó que varios de los aspirantes a rectores no cumplen con las condiciones esenciales. Entre ellos, estaría el actual Contralor General de la República, severamente cuestionado por factores de oposición cuando se dio a conocer de la inhabilitación política de la candidata a la Primaria María Corina Machado.

Antes aspiró ser magistrado del TSJ

Antes, en el año 2015, para la conformación del Tribunal Supremo de Justicia de ese entonces, Amoroso también se postuló como magistrado siendo diputado a la Asamblea Nacional por parte del partido de gobierno. Al momento se objetó por parte de varias ONG que su postulación ya violaba un segmento de la Constitución Nacional: Presentar fe de Juramento en la que conste que el aspirante o la aspirante renunció o que no ejerce cualquier militancia político partidista, debidamente autenticada ante un Notario Público o Notaria Pública

Sin embargo, aparte de lo dicho por Pérez Vivas, ningún otro de los aspirantes a participar en el evento del 22 de octubre se ha pronunciado al respecto.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.