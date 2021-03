Sin gasolina productores de Tucaní en Mérida

La red de productores de Tucaní, sector “El Pinar”, municipio Caracciolo Parra y Olmedo del estado Mérida, denuncia que se encuentran afectados al no poder surtir sus vehículos de combustible.

Argenis Quintero, agricultor de la zona de Tucaní, denunció a Radio Fe y Alegría Noticias que los productores de la referida localidad se encuentran en total abandono, motivado a que llevan alrededor de 3 y 4 meses sin poder ser surtidos de combustible para poder trasladar los rubros a otros municipios, mucho de ellos deben cancelar el litro de combustible a 1 dólar.

Además manifestaron que se ven obligados a cocinar en leña, debido a que desde hace varios meses no cuentan con el gas doméstico, igualmente se registran apagones diariamente en esta zona dificultando los que aceres diarios.

“No puede ser posible que desde el 16 de diciembre del 2020 no he podido echar gasolina, he oído al alcalde diciendo que los productores vivimos en un paraíso, eso no es verdad lo que dice en la radio y televisión, nuestros productores estamos siendo afectados por la gasolina, el gas, nos tienen abandonados, nos están utilizando para ellos engrandecerse”, aseguró Quintero.

El productor de la zona de Tucaní considera necesario llevar a cabo una inspección para que se verifique quiénes son los verdaderos productores, ya que según Quintero cuando llegan algunos beneficios por parte del gobierno nacional los mismos quedan desasistidos.

“Cuando llaman a los productores todo el mundo es productor, cuando lo que tienen son 3 matas de plátano, a costilla de nosotros se quieren disfrazar y agarrar los pocos beneficios que nos corresponde”, apuntó.

Por su parte Norka Aragón, líder de los campesinos de “El Pinar”, también denunció que el poder popular de la zona exigió la aplicación del pico y placa, censo demográfico, destitución de las comunas que según se encuentran dirigiendo la bomba de “El Pinar”, a objeto de permitir que los trabajadores del campo surtan sus vehículos de combustible sin ningún problema.

“Ciudadano alcalde ¿por qué ustedes sacan gasolina a las 5 am y nosotros marginados? ¿Por qué ustedes no activan el pico y placa como lo dice el presidente Nicolás Maduro?, le recuerdo que las cosas están mal hechas, como es posible que el pueblo campesino no tenga gasolina desde hace 4 meses”, aseguró Aragón.

Piden la presencia del protector del pueblo Jehyson Guzmán y del jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) para que solventen esta problemática que afectan a todos los productores de Tucaní.