Se acaba de votar la investidura de Pedro Sánchez en España. Va a un segundo mandato consecutivo a pesar de que su partido, el Psoe, obtuvo menos votos y escaños parlamentarios que su principal adversario histórico: el partido popular.

Pero, ¿cuál es la explicación lógica que justifique que en una democracia tenga la facultad de gobernar quien ha sacado menos votos?, ¿acaso no nos han dicho lo contrario por décadas? Se supone que en una democracia gana quien obtiene más votos, así de simple, pero no. No es tan sencilla la cosa gracias a la sistemática electoral.

La sistemática electoral es la herramienta que usan los países que realizan elecciones populares para tratar de viabilizar, lo más cercanamente posible a la realidad, los resultados de la voluntad general.

En países donde imperan regímenes parlamentarios reviste una mayor importancia dada las combinaciones que se pueden dar para poder formar coaliciones de gobierno. Los primeros ministros no son electos directamente por la población sino a través de escaños que luego representan un voto en el parlamento. Por ello la importancia de la cantidad de electores, el territorio que integra un escaño y la forma de asignar los curules mediante el método legalmente establecido. Toda una complejidad pues y con impactos políticos enormes.

En el caso español, Sánchez obtuvo menos votos que Alberto Nuñez Feijóo, pero ha sido más hábil para conseguir el número de escaños mínimos para lograr la investidura. Su capacidad de negociación ha sido asombrosa, de eso no cabe la menor duda. El problema es a cambio de qué obtuvo los votos necesarios para repetir en el gobierno.

El Psoe obtuvo más de siete millones de votos y Junts, un partido independentista de Cataluña, logró menos de 400.000 y unos pocos escaños que se volvieron cruciales para lograr el objetivo. Con este diferencial de apoyo político, Junts ha logrado beneficios como si hubiese sacado diez millones de votos. Es decir, no es absolutamente proporcional el beneficio logrado, con el pacto de gobernabilidad al apoyo popular y el peso de representación obtenido. Allí la culpable es la sistemática electoral hecha ley.

Los sistemas electorales se aprueban políticamente y se les da piso jurídico legal y constitucional. Se usan para garantizar en la medida de lo posible que el peso proporcional de respaldo de cada fuerza política se traduzca en escaños y representatividad en el ejercicio del poder. Cuando a esto le sumas la necesidad de conseguir un número mínimo de escaños, para garantizar una coalición de gobierno, obtienes un sistema que puede convertirse en una traba para la gobernabilidad o le das poder a un grupo minoritario que, aprovechándose de sus votos circunstanciales en un momento determinado, saca un gran provecho a las negociaciones.

Este ha sido el caso de Junts, un partido catalán que ha logrado negociar una ley de amnistía que beneficiará a sus principales líderes, entre otros acuerdos muy favorables, aunque en un marco de enorme rechazo popular en toda España, incluyendo Cataluña.

La gobernabilidad ha quedado en entredicho y golpeada con esta coalición que logra mantener el poder, pero que difícilmente pueda ejercerlo con cierta tranquilidad. Hoy la península Ibérica es un caldo de cultivo de un proceso de polarización que puede tener consecuencias muy duras gracias a la sistemática electoral que, tratando de mejorar el funcionamiento de la democracia, también se convierte en una catapulta para que surjan los bribones y algunos autócratas.

Piero Trepiccione es politólogo y Coordinador del Centro Gumilla en el estado Lara. @polis360

Las opiniones expresadas en la sección Red de Opinadores son responsabilidad absoluta de sus autores