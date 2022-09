Sucre es sede de campeonato nacional de fútbol de salón

Contando con la participación de ocho equipos en la categoría pre-infantil este martes 27 de septiembre arrancó en el gimnasio Ely Montes del polideportivo Félix “Lalito” Velásquez de Cumaná, el XXXII campeonato nacional de fútbol de salón, como parte de las actividades programadas por la Federación Venezolana de FutSal en esta ciudad para los últimos meses de este año.



Niños de edades comprendidas entre 9 y 10 años le dan vida al torneo nacional que cuenta con representaciones de seis estados, entre los que destacan: Anzoátegui, Monagas, Miranda, Distrito Capital, Aragua y Sucre.

El Profesor Aris Betancourt, presidente de la Asociación de Futbol de Salón del estado Sucre, se sintió muy complacido por esta actividad e invitó a todos los amantes del deporte a llenar el gimnasio Ely Montes.

A su vez, indicó la importancia de este torneo nacional pre-infantil, ya que éste viene a ser el inicio de varias actividades que la federación tiene pautada para esta ciudad oriental. “Tenemos programada la Cup 507 años de Cumaná, la cual se realizará del 20 al 27 de noviembre ” dijo Betancourt.

El arranque de la jornada la protagonizaron los niños del estado Aragua quienes derrotaron a sus similares de Monagas “A” 7 x 0. A segunda hora, los representantes de Distrito Capital dieron cuenta de Sucre “B” 10 goles por 0 y en el último choque, el equipo Monagas “B” cayó derrotado 7 x 0 ante Sucre “A”.



Este miércoles 28 continuarán las acciones con los siguientes cotejos.



Miranda -Vs- Anzoátegui. 10:00 AM

Sucre “B” -Vs- Monagas “A” 10:45 AM

Aragua -Vs- Dtto Capital. 11:30 AM

Sucre “A” -Vs- Anzoátegui. 12:15 PM

Miranda -Vs- Monagas “B”. 1:00 PM







Santa Fe presente

Es importante recalcar que la Asociación de Futbol Salón del estado invitó a participar al equipo Pro-Municipio n°16, en apoyo a la iniciativa que las comunidades de las parroquias Raúl Leoni, Gran Mariscal y las zonas rurales de la parroquia Ayacucho están en solicitud de crear un nuevo municipio en el estado Sucre, quienes participan como Sucre “B” . Así lo enfatizó Ismael Boada, Presidente de la Federación Venezolana de Fútbol Salón

Sucre “B”, equipo invitado.

Sucre “A” inició con buen pie el campeonato.