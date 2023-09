Superlano en Monagas: Con organización ganaremos el 22 de octubre

Activistas y miembros estadales y municipales de Voluntad Popular y del Comando de Campaña Páez en el estado Monagas recibieron este sábado 09 de septiembre al candidato a la primaria de oposición, Freddy Superlano.

El candidato de Voluntad Popular, Freddy Superlano, manifestó en su visita a Monagas que ya tiene tres meses recorriendo el país y “esto tiene que ver con lo que hemos hecho en los últimos meses, es lo que estamos pregonando en cada rincón de Venezuela, nosotros tenemos una particularidad que sabemos ganar elecciones, aun con las más difícil condiciones electorales, y sabemos cómo derrotarlas. Primero, es la movilización y la organización de los venezolanos, porque no podemos dejar de cuidar ninguna mesa de cara al proceso de elecciones presidenciales del año que viene”.

En su recorrido estuvo acompañado por por el responsable de la tolda naranja en la entidad oriental, José Jacinto Muñoz.

“No dejaremos que no llegue nuestro mensaje, que la política 1.0 derrote a la 2.0 de las redes sociales. Nosotros tenemos, dentro de nuestro formato de Un Millón de Casas, para organizarnos y ganar el 22 de octubre, pero sobre todo derrotar al chavismo en el 2024. Esta es la fuerza de Voluntad Popular que es una pequeña muestra de lo que tenemos. Esto es lo que hay en las más de mil parroquias en todo el país”, añadió.

“Vamos a derrotar al continuismo”

El candidato de Voluntad Popular, durante su recorrido por Maturín, manifestó que la formula organizativa es la única manera par derrotar al chavismo, “que significa el continuismo”.

“Esta gente no le ha dado oportunidades a cada uno de los jóvenes. Debemos motivar a cada uno de los chamos que se preparan para quedarse en el país y no están buscando irse. Nosotros tenemos los proyectos para la juventud del estado Monagas”, aseguró.

“No podemos dejar al venezolano sin opción”

Asimismo se refirió a la instalación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) asegurando: “nosotros en el pasado ganamos la elección y después nos inhabilitaron, pero esa vez no estábamos preparados para ganar, sino que le ganamos al chavismo en su cuna. Eso lo hace la organización que tuvimos en la calles. Si no podemos inscribirnos, estaremos ahí empujando al candidato que elija la gente, porque no podemos dejar al venezolano sin opción, la unión de todos, sudando la camiseta en cada rincón del país”.

De este modo, el candidato a la primaria, Freddy Superlano, manifestó desde Monagas: “con organización y movilización vamos a ganar esta elección primaria”.

“Quien participa en un primaria es quien está convencido de votar. Hemos ido por los 365 municipios del país y en cada uno está el Comando de Campaña Páez, porque la organización es primordial y nosotros la estamos concretando porque vamos a lograr el cambio político en el país”, afirmó.

