Táchira y Apure presenta largos cortes eléctricos a horas de las elecciones

Previo a las elecciones presidenciales de Venezuela, las fallas en los servicios públicos continúan en estados fronterizos como Táchira y Apure.

La noche de este viernes 26 de julio a las 7:00 de la noche se registró un corte eléctrico en Queniquea, municipio Sucre del estado Táchira, dejándolos incomunicados por las caídas de la señales móviles públicas y privadas.

Esta misma falla afectó al municipio Francisco de Miranda, donde los trabajadores de Corpoelec informaron que la falla se produjo por el daño de unos postes ubicados en la zona paramera del municipio José María Vargas, desde donde se distribuye el servicio a estas zonas. La energía eléctrica fue reestablecida al mediodía de este sábado 27 de julio.

En Pregonero, municipio Uribante también de Táchira, tuvieron corte de casi 8 horas, específicamente desde las 12:27 de la medianoche hasta las 7:32 de la mañana de este sábado. Los pobladores se sorprendieron por esta falla ya que tenían un mes con servicio eléctrico estable.

El Nula presenta fluctuaciones y cortes intermitentes

La capital de la parroquia San Camilo del municipio Páez del estado Apure, zona fronteriza con Colombia, desde la noche del viernes 26 ha presentado varios cortes y fluctuaciones con bajo voltaje en la generación eléctrica.

Esta situación ha hecho que muchos vecinos se pregunten si lo mismo ocurrirá este domingo. No obstante, en El Nula, el servicio eléctrico aunque ha mejorado mucho, no pasa más de una semana sin que se vaya la electricidad, afectando zona urbanas y rurales de San Camilo.

Gobernador de Táchira anuncia detenciones por “intento de ataque al SEN”

Por su parte, el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, anunció este sábado la detención de seis personas que, aseguró, pertenecen a grupos paramilitares de Colombia.

Según detalló, a la 1:30 de la madrugada de este sábado, efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana frustraron un presunto ataque que buscaba “no solo desmantelar la sub estación eléctrica de Ureña sino volar los transformadores causando un efecto cascada en las sub estaciones eléctricas de Ureña, San Cristóbal, San Antonio, El Corozo, y las represas: Uribante Caparo, La Vueltosa, San Agatón y hasta la sub estación electica de Yaracuy, impacto terrorista que afectaría hasta por una semana a los estados Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, Apure, Zulia y Yaracuy”.

Entre las personas detenidas están cuatro venezolanos y dos de nacionalidad colombiana con edades comprendidas entre los 24 y los 30 años de edad.

“A estos terroristas se les incautó tres bombonas de oxicorte, las cuales suman 15 kilos de TNT, así como 15 metros de guayas de alta tensión, mandarrias, machetes, señoritas, dos vehículos y una serie de teléfonos celulares que tienen información importante de la acción en contra del sistema eléctrico nacional”, puntualizó Bernal.

Con información de Edickson Hernández y Mabel Moreno | Radio Fe y Alegría Noticias

Sigue todas las actualizaciones de Elector 2024, la cobertura periodística de Radio Fe y Alegría Noticias a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, haciendo clic aquí.