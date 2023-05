El diputado Jesús Faría, representante de la Asamblea Nacional de 2020, hizo declaraciones el pasado miércoles 3 de mayo afirmando que el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, está siendo investigado por presuntos actos de corrupción en la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Durante una entrevista en el programa Entre tarde y noche de Unión Radio, el parlamentario enfatizó que Tareck El Aissami ocupó un cargo de gran responsabilidad en la economía venezolana y que ahora las autoridades investigan actos de corrupción cometidos durante su gestión. Añadió que las investigaciones en curso determinarán si existe alguna responsabilidad administrativa hacia su persona.

«Las investigaciones serán las que arrojarán si tiene algún tipo de responsabilidad administrativa. Políticamente, evidentemente la tuvo (…) tenemos que ir hasta las últimas consecuencias y estamos haciéndolo», subrayó Faría.

No obstante, hasta el momento el Estado de Venezuela no ha proporcionado detalles sobre la situación legal o el paradero de Tareck El Aissami, quien no ha hecho apariciones públicas desde el 20 de marzo. Ese día anunció su renuncia al cargo con el fin de “acompañar y respaldar” el proceso de investigación a funcionarios de Pdvsa.

Autoridades aseguran seguir con las investigaciones

Según las autoridades, las investigaciones en torno a este caso de corrupción continúan en curso. Mientras, la sociedad civil espera que las autoridades pertinentes brinden información actualizada sobre el avance de la pesquisa y las posibles implicaciones legales que puedan surgir, puesto que se han pronunciado muy poco.

En relación a ello, diferentes defensores de derechos humanos y líderes sociales han criticado que el Gobierno no ofrezca detalles sobre su plan anticorrupción. Para el abogado Alí Daniels, esta falta de transparencia es incómoda porque ni siquiera se sabe si en verdad se están investigando a los directivos de Pdvsa.

