Tiburones de La Guaira anuncia ocho nuevas incorporaciones

La organización Tiburones de La Guaira anunció la incorporación de ocho nuevos jugadores a su divisa para encarar la mitad de la temporada que resta de esta edición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) 2022-2023.

Con estas nuevas contrataciones, la directiva de Tiburones aseguró que eleva su nivel de competitividad en la pelota venezolana. También dijo que competirán con mayor intensidad.

Sin espacio para los errores, todos piensan en reforzarse para cerrar con buen pie la ronda regular y avanzar al Round Robin.

Un total de nueve peloteros fueron inscritos en la lista, pero destacan claramente los grandeligas Ronald Acuña Jr. (Bravos de Atlanta), Juan Yépez (Cardenales de San Luis) y José Quijada (Angelinos de Anaheim).

Asimismo, sobresalen el jovencito Ángel Zerpa de los Reales de Kansas City. Zerpa ya cuenta con experiencia en el equipo grande durante el 2022. Otro nombre de peso es el del prospecto Alejandro Lugo de los Padres de San Diego.

Acuña Jr., Yépez, Zerpa y Lugo se preparan para debutar en la LVBP. En el caso de los sluggers su estreno está previsto para este miércoles 23 de noviembre.

José Quijada, por su parte, disputará su cuarta campaña en la LVBP, la primera con Tiburones de La Guaira, equipo al que llegó producto de un cambio con Caribes de Anzoátegui.

🔄Movimientos en el roster



Entran:



Ronald Acuña Jr (OF)

Juan Yépez (IF/OF)

Rafael Marchán (C)

Brayan Rocchio (IF)

Wilson García (IF)

Ángel Zerpa (LZ)

José Quijada (LZ)

Alejandro Lugo (LD)