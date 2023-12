Por los constantes apagones y cortes prolongados que se han generado en la zona sur de Anzoátegui, los habitantes de El Tigre, municipio Simón Rodríguez, se quejan ya que estos se ejecutan sin previo aviso.

Aunque las interrupciones se asumen por la aplicación de planes de administración de energía, los pobladores exigen a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) establecer un cronograma de racionamiento que les permita tomar previsiones.

Algunos de los afectados expresan que han tenido pérdidas de sus electrodomésticos y hasta de medicinas que requieren ser refrigeradas.

Por ejemplo, Marbella Tovar dijo que se le dañaron unos equipos varias veces tras repetidos cortes eléctricos. “A mí se me dañó el protector de la nevera dos veces, porque me agarran de sorpresa los apagones”.

Otros usuarios señalaron que de darse por administración de carga y se diera la notificación con antelación tomarían la previsión necesaria y minimizarían los riesgos de daños y pérdidas.

Yanetzi Torrealba calificó la situación de preocupante porque los artefactos se pueden dañar y en la actualidad no se cuenta con la suficiente disposición económica para sustituirlos.

Antonio Pacheco alegó que la compañía eléctrica debería notificar de la corte o la administración de energía frecuente pero “no lo hacen, a mí se me dañaron dos lavadoras, unos aires acondicionados, al igual que dos frasquitos de insulina”, apuntó.

Por su parte, la señora Gisela Guzmán consideró que se trata de una nueva forma de violar los derechos fundamentales. «Porque no se nos informa cuándo se va a ir la luz y a veces nos confiamos que será en el mismo horario y resulta que no. Entonces, si no estamos en la casa, ¿quién desconecta los aparatos? Con todo eso nos someten a vivir mal», protestó.

