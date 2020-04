View this post on Instagram

Caramba @Jorgerpsuv que rápido montas tu cuento. Primero debes indicar y lo exijo en nombre de Nueva Esparta, como fué posible que estos ciudadanos hayan entrado a Margarita procedentes de República Dominicana, cuando desde el mismo día que @NicolasMaduro declaró estado de alarma, pedimos cierre y suspensión de entrada y salida de aviones y zarpes, ademas te informo que todos los accesos a la isla los tiene la ZODI bajo su resguardo. Te pregunto, quien les dio el salvoconducto o quien los dejo ingresar y por donde lo hicieron? Por último Epidemiología depende del Ministerio de Salud, no de Gobernación. Te siguen informando mal. #RespetenALosMedicos #NoALaImprovisacion #ConLaSaludNoSeJuega #NoPoliticenLaSalud #NuevaEspartaNosUne