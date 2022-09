Trabajadores de CORPOELEC en Mérida exigen discusión del contrato colectivo

Trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) le exigen al Ministro del Trabajo que active la discusión del contrato colectivo del sector. Así lo expresó Néstor Rojas, Secretario encargado de la Organización Sindical del sector eléctrico del estado Mérida.

Rojas indicó que “estamos solicitando al Ministro del Trabajo la discusión del contrato colectivo que reposa en dicho Ministerio, así mismo estamos pidiendo unas mejoras condiciones a los trabajadores por cuanto en estos momentos no tenemos las mínimas condiciones para laborar, falta uniforme, faltan vehículos, faltan herramientas de trabajo, falta personal. La organización sindical organizó a nivel nacional un acto de protesta para que vean la situación de cómo está el sector eléctrico funcionando en estos momentos”.

Igualmente, el sindicalista expresó que están solicitando un HCM, que realmente cubra a los trabajadores en caso de algún accidente, a los trabajadores y sus familiares en alguna emergencia que se presente, pues actualmente no se cuenta con ese servicio.

Solicitan al Ministro Francisco Torrealba y al presidente Nicolás Maduro que los escuchen. “Como lo dice usted presidente, que usted es el presidente obrerista, bueno, tenemos que ser escuchados los trabajadores que en estos momentos estamos siendo atropellados por las autoridades de la empresa, donde están es ofreciendo solamente bonos para los trabajadores, donde el trabajador que no haga caso a lo que dice o no se ponga el uniforme que está normado como ustedes lo mandan, a ese trabajador le pueden quitar el bono o puede ser de una manera u otra sacado para tomarlo en cuenta en algún ascenso”, dijo.

Otras exigencias de los trabajadores

Los trabajadores de Corpoelec exigen también condiciones de seguridad a la hora de acudir a reparar alguna avería. Rojas afirmó que han fallecido trabajadores en las líneas por no tener el equipo y las herramientas necesarias.

Aseveró que “a algunos le dieron pantalón, a algunos les dieron camisa, a otros unas botas y al personal técnico y linieros les dieron unas botas con punta de hierro, que eso no está normado a nivel nacional y esas botas no pueden ser usadas por ellos”.

Explicó que por la necesidad que hay de no tener los zapatos y las herramientas, han tenido que ponerse ese uniforme “inadecuado” para los servicios técnicos.

El representante de los trabajadores eléctricos aclara que siempre le pidieron a la Corporación que les entregaran las pruebas dieléctricas y nunca recibieron respuesta.

“Han procedido los trabajadores a ponerse ese tipo de uniforme. Le pedimos a las autoridades de la empresa que digan dónde están las pruebas dieléctricas de los uniformes y nunca nos dieron nada, nunca nos dan nada, porque ellos siempre se imponen a lo que ellos dicen y no a lo que establecen las normas del protocolo del sector eléctrico”, denunció ante los medios de comunicación.

Tampoco tienen vehículos

En cuanto a los vehículos que tiene la estatal eléctrica en Mérida, los mismos no están en condiciones para prestar servicio. Rojas señaló que “los pocos vehículos que tenemos están deteriorados, no cuentan con el seguro de previsión por daños a terceras personas, no cuentan con el seguro ante todo riesgo y cualquier situación que pase con el carro, los trabajadores son los que tienen que salir a arreglarlos”, agregando que si el trabajador que no pague el daño, le dan la calificación de despido.

Por otra parte, el sindicalista destacó que en Corpoelec le violan los derechos de los bonos vacacionales a los jubilados, ya que desde el año 2020 no los han recibido.

Además, mencionó que todos los trabajadores tienen que tener todos los mismos beneficios. Así mismo, expresó que debido a toda esa problemática, no pueden responder eficientemente a los cortes de energía, ya que no cuentan con las herramientas adecuadas.

Rojas hizo un llamado a las autoridades a resolver la problemática que se está presentando con el contrato colectivo y se respeten sus derechos.

Por Adriana Moreno /Fe y Alegría Noticias