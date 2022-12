Trabajadores de la antigua Pirelli en Carabobo denuncian caída en la producción

Por Rosimar Sánchez | Radio Fe y Alegría Noticias

Trabajadores de Andinos Pneus, antigua Pirelli, protestaron a las puertas de la empresa ubicada en el municipio Guacara del estado Carabobo, para denunciar que alrededor del 70% del personal no ha recibido sus utilidades.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores, Luis Álvarez, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que la empresa “cercenó los beneficios laborales”, sumado a que la contratación colectiva lleva cinco años vencida.

“La empresa no nos ha pagado las utilidades. solamente pagó a 114 de 350 trabajadores, eso es el 32%. No tenemos respuesta de los juguetes de nuestros hijos, nos ofrecieron un caucho como complemento de nuestras utilidades y todavía no tenemos fecha”, manifestó.

Informó que el salario del trabajador en planta es de unos 330 bolívares o aproximadamente 23 dólares. “Eso es un salario de hambre, ya que en este país todo está dolarizado y no nos alcanza para comer. Se dice que vamos a tener las mejores navidades, pero para nosotros van a ser las peores navidades de nuestra historia”, expresó Álvarez.

Los trabajadores de la antigua Pirelli señalaron que la producción en la planta cauchera ha disminuido drásticamente en los últimos cuatro años, cuando la empresa cambió de dueños y pasó a llamarse Andinos Pneus. Indicó que el patrono alega falta de materia prima para producir.

“Llevamos apenas 57 mil 970 cauchos en 11 meses y en los cuatro años con Andinos Pneus llevamos 203 mil cauchos de 5 millones que debíamos fabricar. Eso es menos del 4% de la producción. Así es imposible que los trabajadores podamos salir adelante”, detalló Álvarez.