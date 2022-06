Trabajadores de la CVG advierten que irán a “hora cero”

Trabajadores activos y jubilados de las empresas básicas que conforman la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) advierten que la industria irá a “hora cero”.

De acuerdo con los empleados y exempleados, tienen pensando irse a “hora cero” porque están cansados de no recibir respuesta a sus denuncias. Dijeron que de hacerlo, hasta tanto el presidente no se apersone a la CVG en el estado Bolívar, no se levantaría el paro.

Ramón Gómez, empleado activo de la CVG, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que aprovechando el auto-nombramiento que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro, están pidiendo que se presente a conversar con ellos.

“Ya nosotros agotamos todas las instancias legales para que nos dieran una respuesta positiva en relación al planteamiento y la problemática que nosotros hemos presentado en todas partes”, manifestó Gómez.

Precisamente, el personal ha venido exigiendo sus beneficios laborales, aclaratoria y transparencia sobre la cancelaciones de sus honorarios; además condiciones optimas de trabajo.

“Esta ‘hora cero’ es por no encontrar respuestas de los organismos que de acá en Guayana para la solución de nuestros problemas. Por eso queremos que sea el propio presidente Nicolás Maduro que nos pueda dar respuesta a los trabajadores”, destacó.

Los trabajadores afirmaron que el paro pacífico que estarían decretando prontamente podría implicar la paralización de varias empresas que conforman la Corporación Venezolana de Guayana.

Reporte por Alejandra Martínez | Radio Fe y Alegría Noticias.