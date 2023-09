Trabajadores de la UCV realizaron “ayuno intergremial”

Un grupo de trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), afiliados a distintos gremios, protagonizaron este miércoles un “ayuno intergremial” para exigir ante las autoridades el respeto a sus derechos laborales.

El encuentro se llevó a efecto en la plaza techada de la UCV.

El profesor Gregory Alfonso, presidente de la Federación de Profesores de la UCV, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que siguen esperando que el Ejecutivo nacional los convoque para discutir la grave situación laboral que tiene la comunidad universitaria. “El martes se cumplieron 550 días sin aumento salarial”.

Recordó que en la actualidad el salario de un profesor universitario es de 16 dólares y el bono vacacional se redujo en casi un 80%.

“¿Cuál será el bono de fin de año? Luego de que la tasa de cambio pueda estar cercana a los 60 bolívares por dólar”, se preguntó.

Agregó que se trata de una lucha por las familias y los estudiante. “Porque si el trabajo no recupera el valor nuestros jóvenes no van a querer estudiar en la universidad, van a preferir dedicarse a cualquier oficio que pudiera ser más rentable (…) Sin conocimiento, sin innovación en pleno siglo 21 no hay posibilidad de progreso ni bienestar para la gente”.

Añadió que todas la organizaciones sindicales que han actuado unitariamente en los últimos tiempos, se reunirán para retomar con «nuevos bríos” la lucha en las próximas semanas.

Con información de José Blanco | Radio Fe y Alegría Noticias

