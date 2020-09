Trabajadores petroleros con síntomas de COVID-19 no estarían recibiendo atención

El director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Eudis Girot, desmintió a la propia federación del cual es parte al asegurar que la atención médica a los trabajadores petroleros en tiempos de pandemia, no existe.

“Circula este despreciable pasquín que manifiesta que Pdvsa prestó apoyo a Julio Urdaneta, que los petroleros no mueren por falta de atención médica”, dijo Girot al referirse a un texto atribuido a la Federación que circula en la red social Twitter.

Girot retó al presidente de la Federación, Wills Rangel, a decir lo que se afirma en el aviso pegado en el portón principal de la Refinería Cardón, en el estado Falcón, frente a los trabajadores.

De acuerdo con Eudis Girot, la atención a trabajadores petroleros que han presentado síntomas similares a los del Coronavirus, no existe y muchos han muerto a causa de ello.

El texto atribuido a la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela y rechazado por Eudis Girot dice lo siguiente:

Ante la arremetida de quienes pretenden aprovecharse de coyunturas difíciles para mentir inescrupulosamente sobre la atención de las trabajadoras y los trabajadores petroleros de la industria petrolera en cuanto a casos sospechosos de COVID-19, la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) repudia las falsas acusaciones sobre la atención médica a un compañero trabajador de la refinería Cardón, en Paraguaná, estado Falcón.

Desde la Futpv damos fe del esfuerzo titánico de los equipos adscritos a la dirección ejecutiva de salud de Pdvsa, dedicados a atender, registrar y monitorear cada caso que pueda presentarse, gestionando los recursos disponibles de la manera óptima aun enfrentando las sanciones criminales del imperialismo norteamericano contra el pueblo venezolano.

En cuanto a la mentiras que han sido difundidas en redes sociales sobre el caso de un compañero del Centro de Refinación de Paraguaná, somos testigos dwl apoyo que la Gerencia de Salud y la Gerencia General ofrecieron al trabajador, quien lamentablemente falleció.

Como hermanos que somos, como trabajadores y trabajadoras de Pdvsa, seguimos en batalla contra el bloqueo, enfrentando la canalla mediática, con la convicción de que vendrán tiempos mejores para la industria y para la patria.

MAS ARRRECHERA CONTRA WILL RANGEL Y MERCENARIOS FUTPV circula este despreciable pasquín donde manifiesta q pdvsa prestó apoyo a Julio Urdaneta, q los petroleros no mueren x falta d atencion medica

LA CLASE OBRERA

CARDON TE RETA WILL RANGEL Q LO DIGAS ESTE JUEVES EN EL PORTON. pic.twitter.com/kestgWh0KA