Trabajos retrasados hacen más desafiantes la restauración del Metro de Caracas

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció en septiembre de 2022 un ambicioso plan para la recuperación y el mantenimiento del Metro de Caracas, en lo que denominó “El Metro se Mueve Contigo”. El objetivo era claro: acelerar el proceso de recuperación de trenes y mejorar la calidad del servicio.

En su discurso, el presidente Maduro expresó la necesidad de incorporar nuevo personal tanto en el metro como en la Fuerza Armada, lo que permitiría reducir el tiempo de recuperación de los trenes de 45 a 30 días. Además, se planteó la meta de recuperar no solo 2 trenes, sino 10 trenes en ese período, lo que llevaría a una recuperación completa del 100% de los trenes en el sistema en tan solo 6 meses.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos visibles en las infraestructuras de las estaciones, aún persisten problemas en la parte operativa del sistema, especialmente en lo que respecta a las fallas en los trenes. Según Alberto Vivas, quien trabajó en el transporte subterráneo capitalino y formó parte de la ONG Familia Metro, es esencial contar con una flota de 87 trenes distribuidos en las tres primeras líneas para brindar un servicio de calidad.

Actualmente, la línea 1 cuenta con 29 trenes, la línea 2 con 19 trenes y la línea 3 con un número similar. Estos números, aunque representan un avance positivo, aún no cumplen con el estándar necesario para asegurar un servicio completamente recuperado.

Vivas reconoce los esfuerzos realizados en la reparación y el mantenimiento de las escaleras mecánicas del metro, pero plantea una reflexión sobre la inversión en la sustitución total de estas. Señala que antes de considerar la sustitución, se debería haber evaluado la posibilidad de reparar muchas de ellas, lo que habría extendido su vida útil y permitido un servicio más eficiente.

“En lo que se refiere a la recuperación de las instalaciones, me parece que está muy bien. Sin embargo, el problema grave no ha sido resuelto: la oferta de trenes. El sistema metro necesita, hoy en día, un máximo de 39 trenes en la línea 1, 29 en la línea 2 y 19 trenes en la línea 3 para que podamos decir que el servicio está totalmente recuperado. No es que no sea positivo el balance, por supuesto que sí lo es, pero ennegrece estos esfuerzos que hace la empresa (…) cuando tenemos todavía un servicio altamente deficiente en lo que se refiere a calidad de servicio cuando se necesita un tiempo mínimo de circulación dentro de las instalaciones”, manifestó a Radio Fe y Alegría Noticias.

En resumen, si bien se han logrado avances notables en la estética de las estaciones y en la reparación de escaleras mecánicas, el Metro de Caracas aún enfrenta desafíos significativos en cuanto a la calidad del servicio y la recuperación completa de su flota de trenes. La inversión continua y la atención a estos problemas son esenciales para satisfacer las necesidades de los usuarios y garantizar un transporte público eficiente en la capital venezolana.

Fotos: José Blanco | Radio Fe y Alegría Noticias

Con información de José Blanco | Radio Fe Alegría Noticias

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.