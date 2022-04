Trasladaron a Eudis Girot a La Planta tras sufrir asfixia por gas lacrimógeno

El director Ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Eudis Girot, sufrió una asfixia el pasado jueves 7 de abril tras el lanzamiento de una bomba lacrimógena lanzada a su celda junto a otros privados de libertad, y por eso lo trasladaron al centro penitenciario La Planta, en Caracas.

La información la dio a conocer Rosario Ríos, esposa de Girot, quien comentó que entre los afectados también está Rodney Álvarez; quien tiene diez años detenido y sin proceso judicial.

Al momento del hecho, Girot estaba en una celda del Palacio de Justicia en donde esperaba para su audiencia de presentación. Sin embargo, tras lo sucedido, tuvieron que abrir la celda para sacar a Girot, quien tiene padecimientos de salud.

“Terminó inconsciente, tirado en el piso y cuando lo subieron a las 10:30 pm para notificarle que su audiencia había sido diferida, Eudis no estaba en condiciones, estaba mareado, muy alterado», dijo Ríos, quien contó a Radio Fe y Alegría que para ayer sábado pudo dirigirse hacia el Centro Penitenciario El Rodeo II, estado Miranda, y allí se enteró que su esposo sería trasladado hasta la cárcel La Planta, en Caracas.

«Cuando llegué al Rodeo me enteré por información del mismo director que salió y me atendió, gracias a Dios, me dijo que Eudis iba a ser trasladado por órdenes superiores, por su seguridad. Me comentó también que él mismo había elevado la denuncia por esa situación» comentó la esposa.

Según se conoció, la granada la accionó un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana.

De acuerdo con lo expresado por el directivo de El Rodeo a la familia de Girot, se hizo la denuncia en contra de los funcionarios presentes, aunque no se precisó ante cuál instancia.

Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento por parte del Fiscal General de la República, Tareck William Saab, sobre lo sucedido.

Solo contacto visual

Girot no ha tenido contacto con sus familiares, por lo que se desconoce su estado de salud. Solo tuvieron contacto visual cuando lo trasladaron en el autobús ayer sábado 9 de abril a La Planta; el que es su tercer lugar de reclusión. Anteriormente estuvo detenido en la sede del Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas, y luego en el Internado Judicial El Rodeo en Miranda.

Cargos

Girot protagonizó diferentes protestas en el oriente del país en las que denunció varias irregularidades en la industria petrolera. Lo detuvieron el 18 de noviembre de 2020 y le imputaron los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, revelación de información confidencial y conspiración.