La vida de Eudis Girot corre peligro en El Rodeo II

Eudis Girot, dirigente sindical del sector petrolero encarcelado desde el año pasado, primero en la sede la Dgcim en Boleíta, y luego trasladado a la cárcel de El Rodeo II, «está corriendo el riesgo de ser asesinado», según lo denunció Horacio Silva, miembro del Movimiento Petrolero Primero de Octubre, reseña el diario El Nacional.

El vocero de los trabajadores petroleros fue detenido en noviembre de 2020 en el estado Anzoátegui, y luego que un tribunal declinara su competencia, su caso fue radicado en Caracas. Su detención fue ejecutada por funcionario de las Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Girot está conviviendo con privados de libertad comunes y no ha sido tratado de acuerdo a su condición de preso político, según opinan algunos activistas. La permanencia de Girot entre presos comunes estaría violando acuerdos internacionales de protección de derechos humanos en entornos carcelarios.

En palabras de Horacio Silva, el dirigente vive en el mismo entorno de criminales de “alto calibre” que sí han cometido graves delitos.

“Es bastante difícil. Yo conversé con él y me dijo que su vida está en peligro. Primero por las denuncias que ha hecho y ahora, estando en El Rodeo, ha recibido algunas amenazas, alguien debe hacerse responsable. Esa detención no la ordenó cualquiera, ningún funcionario de bajo rango”, denunció Horacio Silva, miembro del Movimiento Petrolero Primero de Octubre.

Otro hecho que pone en riesgo la vida de Girot es la falta de control médico por su condición de hipertenso, lo que obliga al dirigente petrolero encarcelado a pedir fármacos para su tratamiento, y ha recibido el apoyo necesario por parte de particulares, mientras el Estado descuida su salud.

Este hecho no sería un asunto nuevo en las condiciones en que han tratado a Girot desde su detención y traslado a la sede de la DGCIM: “En la DGCIM lo metieron, junto con Zárraga, en una celda con personas con COVID-19. Después lo trasladaron a El Rodeo, pero no sabemos con qué intención. La información que tenemos es que no les hicieron la PCR cuando lo trasladaron. En qué condiciones está, no lo sabemos. Es difícil”, señaló Horacio Silva, según El Nacional.

Las condiciones en que permanece Eudis Girot, lo somete a un estado de estrés muy notorio y ha perdido peso. A juicio de su compañero, Horacio Silva, el dirigente “está un poco demacrado”.

Acusaciones en contra de Girot

Sorprendentemente, al dirigente petrolero se le acusa de terrorismo y manejo de información interna de Pdvsa, cuando lo que ha hecho es denunciar las malas condiciones físicas de la estatal petrolera, la corrupción dentro de Pdvsa y la operación de mafias con vinculaciones entre Pdvsa y actores externos de la empresa.

Girot, fue uno de los primeros en denunciar el mal estado del buque tanque Nabarima que ponía en riesgo aguas continentales si se perdía miles de barriles de crudo por el deterioro del mencionado buque anclado en alta mar.

El Estado venezolano también acusa a Girot de “instigación al odio”, un delito que el gobierno ha posicionado como uno de los más comunes endilgados a quienes realizan graves denuncias que comprometen a figuras de las altas esferas del poder o compromete al gobierno de Nicolás Maduro en pleno.