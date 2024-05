UCAB Guayana: Bolivarenses perciben bajos índices de bienestar en su calidad de vida

El Centro de Estudios Regionales (CER) de la Universidad Católica Andrés Bello, extensión Guayana (UCAB Guayana), presentó la segunda edición de la Encuesta de Bienestar Humano en el estado Bolívar, la cual reveló que los bolivarenses perciben bajos índices de bienestar en su calidad de vida, principalmente, por la falta de ingresos y la poca respuesta de los servicios de salud.

El análisis fue presentado por el profesor investigador Jesús Medina, quien refirió que, según las respuestas de la muestra, el estado Bolívar posee un índice de bienestar de 0.52 en una escala del 0 al 1. En este sentido, Medina indicó que se considera que hay bienestar cuando el puntaje supera el 0.65, lo que significa que los habitantes de la región permanecen en un estado de malestar generalizado.

Para este estudio se tomó como referencia a 656 personas encuestadas en diferentes municipios del estado Bolívar, con quienes se abordaron los ítems de ingreso, trabajo, vida saludable, conocimiento, hogar, servicios públicos, seguridad, relaciones sociales y participación.

De los 9 tópicos, ninguno alcanzó la calificación de 0.65 para determinar que hay bienestar en esta área en el ámbito regional. Los peor calificados por la encuesta fueron ingreso, salud y seguridad ciudadana.

Ingresos y consumo: salarios suficientes se traducen en malestar

La calidad de vida en Bolívar se ha visto duramente afectada por la precarización salarial, esto tomando en cuenta que más de 200 mil trabajadores públicos habitan en la entidad. En una escala del 0 al 1, los entrevistados puntuaron el bienestar en el ítem de ingresos en 0,22, debido a la incapacidad de poder costear todos sus gastos con el ingreso que perciben.

“Los resultados arrojaron que hay un incremento en el ingreso individual. Le preguntamos a las personas cuál es su ingreso, en promedio, respondieron que poseen un ingreso de 117 dólares. Cuando comparamos con el año pasado, teníamos 91 dólares. Quiere decir, que hay un aumento en el ingreso individual. Sin embargo, cuando vamos a preguntar dime ahora cuánto aporta cada persona en tu casa, resulta que el número disminuye, en 2022 el grupo familiar contaba con 138 dólares y este año es de 96 dólares. Es decir, el total del ingreso familiar, lo que suman todos los ingresos de los familiares, pues sufrió una leve disminución”, explicó Medina.

Sobre el gasto de los ciudadanos, el estudio arrojó que el 41% está destinado a alimentos, dejando otras áreas como educación y salud con menos de la mitad del presupuesto familiar. Apenas el 0.9% del dinero que ingresa en los bolsillos de los ciudadanos es destinado a entretenimiento, lo que los deja con muy pocos momentos de esparcimiento.

Asimismo, el 50% de los encuestados se sostiene con su trabajo, los cuales en su mayoría no están vinculados a sus carreras universitarias, y el resto de ingresos está dividido en pensiones, subsidios o trabajos extra. Llama la atención que el 75% refirió beneficiarse de los bonos del estado, un número que se incrementó con respecto al estudio del 2022.

No logran obtener empleos vinculados a sus estudios

En materia de educación y conocimientos fue en el ítem donde los encuestados estuvieron más cerca de alcanzar el bienestar, brindando un puntaje de 0.63.

¿A qué se debe esto? Los bolivarenses refirieron valorar el estudio y el especialista, Jesús Medina, enfatizó en que la buena puntuación se debe a que los encuestados valoraron positivamente que aún haya educación pública, considerando esto como oportunidades de crecimiento. Sin embargo, el 23% manifestó que su carrera no le ha permitido obtener algún empleo.

“La mayoría de los encuestados cursaron estudios en planteles públicos. Al querer relacionar el proceso de formación con el trabajo se preguntó si la formación ofrece oportunidades de empleo. Un 23% dijo que sí y un 23% dijo que no. Pero hay un dato que llamó la atención, es que un 48%, la mitad de los encuestados, no quiso responder la pregunta”, explicó el investigador.

A pesar de esto, un 76% consideró positiva la formación académica y aseguró que sus estudios le han servido para afrontar la vida.

“En un primer momento nos dijeron que no les sirvió mucho para conseguir trabajo, pero también refieren que les sirvió para afrontar la vida. La misma proporción consideró que sus estudios le permitieron darle sentido a su vida”, expresó Medina.

Analizando el resultado, los habitantes calificaron como positiva la oportunidad de estudiar en el sector público y aseguran que hay calidad en estos conocimientos; sin embargo, no lograron emplear su preparación académica dada la falta de oportunidades en la región.

Sin seguridad social: la realidad laboral nacional

Para Medina, uno de los aspectos más llamativos del estudio fue el tema laboral, ya que un 67,2% de la muestra consideró sus condiciones de trabajo aceptables y un 53% manifestó estar satisfecho con su trabajo.

Sin embargo, el resultado se vuelve más complejo tras cuestionar a los entrevistados sobre qué ofrecen estos trabajos, ya que 48%, casi la mitad, no cuenta con ningún beneficio de seguridad social, protección o atención médica. Referentes que, según los convenios internacionales de trabajo, son características del trabajo digno.

Asimismo, el 77% no cuenta con ninguna oportunidad de formación que le permita ascender en el trabajo.

¿A qué se debe que este ítem tenga una valoración de 0.55 frente a otros ítems mucho más bajos? Según el especialista, los ciudadanos valoran positivamente tener trabajo, sin importar las condiciones, lo que habla de un estado de adaptación más allá que de bienestar.

“Las condiciones son negativas, pero la gente valora esas condiciones de manera positiva. Eso significa que las personas están en condición de adaptación en el caso de trabajo”, expresó el presentador de la encuesta.

Falta de políticas públicas mermó la confianza en el sistema de salud

Los encuestados manifestaron no haberse enfermado durante las últimas semanas; sin embargo, cuando tienen algún padecimiento, el 78% no se siente seguro de tratar una enfermedad en el sistema de salud regional. Esto se debe a que, según la investigación, la mayoría de los ciudadanos al dirigirse a los hospitales no pueden ser atendido por falta de equipos o medicamentos.

Un 70% manifestó estar insatisfecho con el sistema de salud pública regional. Esto ha suscitado que las personas deseen cuidar más de su salud y podría explicar el porqué de que los índices de consumo de vegetales hayan aumentado en comparación con el 2022.

Medina expresó que, a pesar de que los carbohidratos siguen liderando la dieta de los venezolanos, al menos en Bolívar se ha visto un incremento en el consumo de vegetales y verduras.

“Hay algunas buenas noticias: la primera es que estamos aprendiendo a comer. Estamos comiendo más vegetales y cereales. No sabemos si se debe a que la gente esté haciendo consciencia. No lo sabemos. La gente está insatisfecha con el sistema de salud, ya que no consideran que los centros de salud garanticen la atención. Finalmente, ¿me siento seguro ante una eventual enfermedad? El 78% dice que no”, acotó Medina.

Hacerse cargo de su propia seguridad

En materia de seguridad, al cuestionar a los encuestados sobre a qué organización acuden cuando tienen problemas, mencionaron al consejo comunal con más del 70%, ya que recurren a esta instancia si se requiere gas, alimentos o algún servicio.

Un 11% considera que no puede acudir a ninguna instancia u organismo. En los municipios del sur, algunos encuestados nombraron a la capitanía indígena.

El estudio arrojó que las personas están tomando medidas para poder encargarse de su propia seguridad, entre ellas, evitar salir de noche y exponerse a situaciones de riesgo.

Un 73% manifestó no conocer ningún lugar para poder poner denuncias. Un 42% aseguró estar tomando acciones para evitar ser víctima de delitos.

“Las personas optan por resguardar sus objetos de valor, no salir, no exponerse mucho… Para no ser víctima del robo. Si hablamos de satisfacción, el 64% no se siente satisfecho con los organismos de seguridad del Estado y al preguntar si se considera la comunidad donde vive es segura, la mayoría dice que sí. ¿Por qué? Si estamos haciendo las acciones antes mencionadas para no ser víctima de delitos, pues esta seguridad que sentimos viene dada por eso más que por las acciones desarrolladas del estado”, dijo el ponente sobre este resultado.

