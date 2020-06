UE ratifica reconocimiento a Guaidó como presidente de la AN y presidente de Venezuela

La Unión Europea (UE) ratificó su reconocimiento al diputado Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela.

La maniobra de la Unión Europea ocurre después de la ratificación de Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia que a su juicio, es un órgano afín al Maduro y no reconoce sus decisiones.

“La sesión de votación que condujo a la elección de Luis Parra no es legítima ni constitucional (…) Por lo que seguimos apoyando plenamente a Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional”, expresó Josep Borrel, representante de la UE para la política exterior.

