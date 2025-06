Una Palabra Oportuna 4049

Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Interioridad

Miércoles 18 de junio de 2025

Por: Silvia Blanco



¿Qué huella he dejado hoy?

Bienvenido a este momento de encuentro y oración con Jesús. Disponte respirando profundo. Escúchate y pon nombre a los sentimientos con los que acabas esta jornada y pon atención al Evangelio:

Amen a sus enemigos y recen por los que les persiguen

A lo largo de una vida vamos dejando rastro. Miramos hacia atrás y agradecemos a las personas que nos han hecho bien: amistades… pero también personas que reabren viejas heridas, rencor, dolor… Esta noche oremos buscando reconciliarnos.

¿Qué huella he dejado hoy en aquellos con quienes he compartido mi jornada?



Esto no es un llamado a justificar el daño, sino a liberarnos del rencor que nos ata. Al reflexionar sobre la huella que dejamos, se nos presenta la oportunidad de sanar y reconciliarnos, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos, buscando dejar un rastro de amor y paz en lugar de resentimiento.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

