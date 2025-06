Una Palabra Oportuna 4054

Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Oración de la mañana

Sábado 21 de junio de 2025

Por: Mireya Escalante

¿A quién tenemos que servir? Mateo 6, 24-34

Hay dos males que nos sacan de nuestra felicidad, la depresión que parece anclarnos en el pasado y la angustia que nos provoca el futuro incierto.

¿Qué va a pasar aquí? Algo tiene que pasar, nos lo decimos con frecuencia, con angustia. Cuando vemos la cantidad de noticias de uno y otro bando se nos encoge el corazón, Gaza, Ucrania, Irán…

Sin embargo la palabra de hoy nos dice: ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento?”

Pero hay que tener mucha fe, confiar mucho en quien nos quiere antes de que existiéramos, que nos creó por amor, para abandonarnos y no preocuparnos. Pero no es porque seamos pasotas o antiparabólicos, eso no es propio de un discípulo de Jesús, si no porque escogemos a quien servir.

Si es a Él solo, no hay angustias ni males, pero nuestra ambición de querer todo nos hace querer servir a dos señores y a tres y a cuatro, queremos servir al dinero, pero también al poder, o al placer…

Y ahí sí que empezamos a sufrir de esos males tan actuales, como la depresión y la angustia, que realmente nos afectan mucho.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

