Una Palabra Oportuna 4061

Tips para discernir la realidad

Martes 24 de junio de 2025

Por: Luisa Pernalete

La Paz comienza en nosotros

«La paz es un sueño hermoso en la tierra, si se realizara fuera maravilla.» Así comienza una hermosa canción de Jesús Rosas Marcano y Gilberto Simoza, escrita en el año 2000. Y si vemos los noticieros, sabremos que estamos lejos de ese sueño; y con la globalización en muchos aspectos, un conflicto bélico, aunque esté lejos, nos puede afectar a muchos y a veces a todos.

Pero la paz no es solo la ausencia de conflictos bélicos, violencia no es solo esa visible, directa, que mata o hiere hiere con balas y bombas. La violencia, ya sabemos, puede ser verbal, gestual, simbólica, y siempre afecta.

En nuestro país, necesitamos paz en las calles, no seguir con la «ley de la selva». Necesitamos paz en las escuelas, que sean espacios amigables y donde los conflictos, que siempre pueden aparecer, se resuelvan de manera pacífica. En los hogares, que los padres aprendan a administrar sus angustias y no la paguen con sus hijos. Necesitamos paz en las redes sociales, que no se insulte al que piensa diferente.

La paz requiere de voluntad, herramientas, plan, paciencia, a veces mediaciones, ayuda. Podemos elegir ser agentes de violencia o de paz. ¡Decidamos!

