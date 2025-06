Una Palabra Oportuna 4063

Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Interioridad

Miércoles 25 de junio de 2025

Por: Silvia Blanco

El milagro de vivir

En este miércoles dispongámonos para encontrarnos con Jesús. Respira hondo… Identifica el sentimiento con el que acudes a este momento y escucha esta buena noticia.

Porque la mano del Señor estaba con él.

Cada una de nuestras vidas está en manos de papá Dios y por eso cada día se realiza el milagro de vivir en medio de lo imposible.

Todos tenemos una vida acompañada. Reconocer todo el amor que desde el origen de nuestra vida nos constituye y nos da luz para conocer nuestra misión, nos acerca a la verdad de quiénes somos.

¿De quién he recibido hoy amor? ¿A quién se lo he ofrecido?



Reconocer este amor desde el origen de nuestra existencia nos ilumina. Nos ayuda a entender que no somos seres aislados, sino parte de algo mucho más grande, con una misión única.

Te invito a que te tomes un momento para responderlas en tu corazón. La gratitud por el amor recibido y la intención de compartirlo transforman nuestro día.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

