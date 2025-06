Una Palabra Oportuna 4064

Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Oración de la mañana

Jueves 26 de junio de 2025

Por: Edgar Magallanes SJ

Hacer la voluntad de Dios, salva

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor que yo quiera lo que Tú quieres, que yo haga lo que Tú haces y que lo haga a Tu modo.

Jesús dice a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el Reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que me escucha es prudente.

Reflexiono:

Actuar la maldad mancha, porque toda maldad la cometo contra mí mismo. Todos somos familia, todos somos hermanos, iguales y todo gesto de bondad purifica. Hacer la voluntad de Dios, salva.

Me pregunto:

¿Reconozco la maldad que cometo más allá del relativismo?

¿Veo a cada persona, animal y cosa con ojos de bondad?

Jesús te dice: Sígueme y no tengas miedo porque Yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

