Una Palabra Oportuna 2524

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 21 de mayo de 2023.

Por: José Francisco Aranguren SJ

Quiero ponerme a tu disposición

Hoy es domingo, es tu día, Señor. Acudo a ti para cerrar esta semana y abrir la otra puestos mis ojos en tu hijo. Quiero seguirle y servirle en mi vida, y en medio de sus avatares. Celebramos que Jesús hoy asciende al cielo porque no puede seguir con nosotros, el mundo es cocreación nuestra y, por tanto, nuestra responsabilidad. Te agradezco por eso.

Hoy, tu palabra me invita a apropiarme de la casa común en la que vivimos. A hacerme responsable de ella al experimentar que he de prestar atención al espíritu que nos deja tu hijo, ya que él no estará entre nosotros.

Gracias Jesús por dejarnos tu espíritu, que hemos recibido y que dentro de pronto nos detendremos a gustarlo. Te pido perdón por lo que encuentro en mí de lejano a ti y a tu plan de vida, en especial lo que hay de inhumanidad en mí.

Quiero ponerme a tu disposición. Escribe recto sobre mis líneas torcidas en esta semana. Dame tu amor y gracia, que eso me basta. Amén.

Con tu presencia Señor saldremos fortalecidos.