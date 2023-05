Una Palabra Oportuna 2525

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Lunes 22 de mayo de 2023

Por: Lucy Peña

Narra: Elizabeth Torres

Permite Señor en este día, tener humildad

Jn 16,29-33

Cuando creemos saberlo todo, es cuando menos estamos captando el mensaje de Dios, nos hacemos a un lado y lo dejamos solo.

Jesús nos hace ver que llegarán momentos de mayor incertidumbre, donde incluso huiremos llenos de temor y la vida nos recuerda que la grandeza viene de Dios, no de nosotros mismos.

Jesús nos dice: “ustedes me dejarán, pero no estaré solo, pues mi Padre me acompañará”. Qué hermoso tener esa convicción. Sabernos acompañados por Dios.

Aunque nos abandonen las personas más cercanas y amadas, no tengamos miedo, pues Dios está con nosotros, su fidelidad y misericordia nos sostienen todos los días de nuestra vida.

Permite Señor en este día, tener la humildad para conocer, aprender y saber sobre Dios y la vida, y además, estar siempre atentos a recibir la novedad que nos enseña cada momento y sobre todo, las situaciones de mayor confusión y dolor.

Que no demos por cerrado nuestro aprendizaje como personas y como creyentes.

Que esta insuperable compañía divina, nos impulse a actuar con seguridad y compromiso en nuestra sociedad, para optar por lo que es justo, verdadero y bueno, sin claudicar, aunque pocos o nadie, nos acompañe en algunos tramos del camino.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.