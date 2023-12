Una Palabra Oportuna 2917

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Viernes 01 de diciembre de 2023

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Julitze Maryurel

Tu Palabra nos impulsa a cambiar

Cafecito de la esperanza en oración por la paz en el mundo.

Señor Jesús, invitas a descubrir las señales que se muestran en nuestro tiempo y a reconocer en ellas la cercanía del Reino. “Observen la higuera y todos los árboles”, “al verlos, saben que la primavera está cerca”. En las higueras los brotes empezaban a surgir. No era la expectativa de las flores o de los frutos que se quieren recoger, es el pronóstico de la primavera en la que todos los árboles «comienzan a brotar». Tu Palabra nos impulsa a cambiar nuestro concepto de realismo. Realista es quien reconoce en Ti al Verbo de Dios, el fundamento de todo”. Esa Palabra viva que nos muestra la primavera como señal de proximidad y de exuberancia de la luminosidad, es la propia Luz: Cuando veáis que sucede esto, sabed que el Reino de Dios está cerca. La Palabra no sólo se puede oír, no sólo tiene una voz, sino que tiene un rostro que podemos ver: Jesús de Nazaret. Tu comunicación con el Padre fue perfecta y todo lo que recibes de Él nos lo das comunicándote de la misma forma con nosotros. La cercanía del Reino, que en Ti viene a nuestro encuentro, nos mueve a reconocer su proximidad, para comunicarnos con él por medio de Tu Palabra. Danos Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén PAZ Y BIEN.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.