Una Palabra Oportuna 2919

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Sábado 02 de diciembre de 2023

Por: Mireya Escalante

Que nada nos entorpezca la mente

La Palabra de hoy nos pide estar alertas y velar. Dos actitudes muy claras, que debemos tener, para ser sus discípulos.

Tenemos que estar muy pendientes para que las preocupaciones de nuestra vida, no entorpezcan nuestra mente y nos olvidemos de lo central, que es recibir el amor gratuito de Dios, para darlo de la misma forma al otro.

Las preocupaciones, son como un primer escalón para olvidar esto, porque vamos cambiando el norte hacia otro lado, ¡para inclinarlo hacia mí, y mis angustias!

En el contacto diario con el entorno, lo que abunda es justamente eso: desasosiegos, ansiedad, nervios, es lo que más aflora en cualquier conversación.

Tristemente hay razones para ello y pareciera que no tenemos escapatoria, pero lamentablemente están entorpeciendo nuestra mente y no nos dejan vivir reflejando el amor de Dios. En el fondo lo que ocurre es que no estamos confiando plenamente en Él y buscamos por la vía de la satisfaccion inmediata y egoísta la felicidad, que sabemos que no está allí.

Por eso, Jesús nos pide que oremos, para escapar de ese círculo vicioso que nos atrapa y nos impide amar.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.