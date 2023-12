Una Palabra Oportuna 2936

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 10 de diciembre de 2023

Por: José Francisco Aranguren. SJ

Quiero oír Tu palabra y parecerme a Tu hijo

Padre bueno, en esta noche decembrina y de adviento, vengo ante Ti, me relajo y actualizo Tu presencia. Siento Tu amor paterno que me ama con amor de madre. Te siento en el silencio de mi corazón y lo agradezco desde la sencillez.

Gracias por darte como te sueles dar. No nos das migajas, te nos entregas todo Tú. Gracias por la vida que me das para acercarme a Ti. Padre, quiero oír Tu palabra y parecerme a Tu hijo.

En este día Tu palabra sigue preparando mi corazón para la venida de Tu hijo. Que pueda preparar el camino del Señor. Así también quiero pedirte para que podamos acompañar a los hermanos migrantes que entran y salen de nuestra patria. Dales a ellos la paciencia suficiente para llegar a sus destinos y establecerse allí y echar raíces.

Señor, te pido perdón por todo lo que hay de pecado en mí. Me pongo en Tus manos. Quiero que me ayudes a no dejar de ver Tu palabra como la lámpara para mis pasos.

Dame Tu amor y Tu gracia que eso me basta. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.