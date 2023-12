Una Palabra Oportuna 2941

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Miércoles 13 de diciembre de 2023

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Julitze Maryurel

“Mi yugo es suave y mi carga ligera”

Cafecito de la esperanza en tiempo de adviento. Con santa lucía oramos por la paz.

Señor Jesús, me invitas a ir a Ti y descansar mi corazón en el tuyo. Caminar y llevar juntos la Cruz. La pena y el cansancio compartido se alivian y llevan mejor. Tu presencia en mí me hace más humano, con más sencillez y verdad entre las manos, testigo de ti, Dios de la ternura. Vengo agobiado, herido en el camino de la vida, confiando en que restablecerás mis fuerzas cansadas y devolverás la alegría a mi corazón. Nos conduces al reposo en ti. Tu único mandato es el de amar. Se puede sufrir por amor, gozar y descansar…La docilidad libera y ensancha el corazón. Renunciar a nosotros mismos para tomar la Cruz y seguirte: “Mi yugo es suave y mi carga ligera”. Cuando pones Tu brazo sobre nuestro hombro, Tu yugo suave, no es un peso que nos cargas, es Tu gesto de aceptación lleno de amor, el regalo que nos sostiene y convierte en hijos. El Adviento, nos recuerda el cumplimiento de esta promesa. En tu corazón amoroso, todos encontramos el descanso necesario y la fuerza para no desfallecer y esperarte con una caridad renovada, nuestro corazón no cesa de bendecirte. Ven Señor, no tardes. Danos Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.