Una Palabra Oportuna 2954

Martes 19 de diciembre de 2023

Por: Luisa Pernalete

Carta al Niño Jesús

Querido Niño Jesús: falta poco para Tu venida. Tenemos que prepararnos para que nazcas en nuestras casas, en nuestros corazones, y compartir Contigo nuestros anhelos, y preocupaciones, lo hacemos porque te tenemos confianza.

Niño Lindo, en esta carta queremos pedirte por la paz del mundo, esas guerras, todas crueles, solo ayudan a los vendedores de armas y a los enfermos de poder. Queremos Tu paz, queremos Tu Reino de justicia y hermandad. Por eso, “a Ti te pedimos/ en la Navidad/ traigas de regalo más fraternidad”. Y ya sabes, en nuestro país, hay expresiones de violencia tan frecuentes que se han ido naturalizando. Por eso, “yo te pido Niño, hoy en tu portal, que se acabe toda violencia verbal”. También “quiero pedirte en esta ocasión, que no quede niño sin educación”, y eso pasa por mejores condiciones para los educadores.

No todo es malo aquí hay mucha gente, muchas organizaciones, con iniciativas bondadosas,”te pido mi Niño/ nos des una mano/ para defender los derechos humanos”. Y para no perder la costumbre: “Al Niño Jesús/ le vuelvo a pedir/ que el agua por el tubo/ vuelva a salir”. Que no nos falte el sentido del humor, que tanto ayuda.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.