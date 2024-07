Una Palabra Oportuna 3361

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Miércoles 10 de julio de 2024

Por: Mireya Escalante

Solo tenemos que amar

Al leer y releer la Palabra de hoy, caigo en cuenta, que alguien que nos quiere nos dice un sobrenombre o nos dice el hijo o la hija de…, la gocha…

O sea, que si estamos en esa lista, es porque en algún momento de nuestra vida, Jesús nos llamó. Decidimos hacernos cristianos, es decir sus discípulos. Con ese Espíritu tenemos que leer estas letras para entenderlas.

En la plaza, una mujer maltratada duramente por la vida, que intentaba ofender y dañar a uno, lo que decía en medio de sus gritos eran heridas del alma: el me violó…, me pegaba…, mis hijos también me pegaban…, tengo hijos….

Su demonio interior estaba hablando y lo que quería era un abrazo.

No confiamos totalmente, en lo que Jesús nos dice, claro que tenemos poder de expulsar demonios, de curar. No tenemos que ser sicólogos o médicos, solo tenemos que amar. Y traslucir ese amor, dejarlo fluir hacia ese que sufre y con ese poder que nos dio, ese amor va curando.

Amarlo a Él, es amarlo en el otro, pero con más atención a esas ovejas perdidas que nos pidió que buscáramos.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.