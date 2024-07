Una Palabra Oportuna 3379

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Viernes 19 de julio de 2024

Por: Herlinda Gamboa

Narra Julitze Maryurel

¿Encontrarás caridad?

Cafecito de la esperanza. Oramos por Venezuela y nuestros hermanos de Cumanacoa.

Señor Jesús, quieres misericordia y no sacrificio, te acercas al terreno de mi vida, de Tu vida, para recoger frutos de santidad. ¿Encontrarás caridad? Solo te interesa nuestro corazón, su capacidad de amar. Ningún motivo nos excusa de ayudar a los demás. La caridad verdadera respeta las exigencias de la justicia, evitando la arbitrariedad; impide el rigorismo, que mata al espíritu de Tu ley, que es una invitación continua a amar, a darse a los demás. “Misericordia quiero y no sacrificio”. Lo repito muchas veces, para grabarlo en mi corazón: Dios, rico en misericordia, nos quieres misericordiosos. ¡Qué cercano estás de quien confiesa Tu compasión! No te alejas de los contritos de corazón. Regalas Tu infinito amor. Sales al encuentro de toda debilidad con Tu misericordia entrañable. Dedicamos este rato a contemplar Tu Corazón abierto para aprender los caminos de la misericordia. Confiamos a María, nuestra Señora del Carmen estos deseos de bien, que nos haga misericordiosos, que sepamos perdonar. A veces lleno de cosas mi vida, Tú una y otra vez me pides que mire con ternura a mis hermanos. Danos Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.