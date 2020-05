Una Palabra Oportuna No. 191

Oración de la noche. Miércoles 6 de mayo de 2020.

Por José Francisco Aranguren SJ.

Cae la noche y ya es hora de descansar. En este momento me sereno y me dispongo al merecido descanso. Busco un sitio tranquilo de la casa para hacer el cierre con mi Señor.

Padre, tu hijo nos dijo:

“Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en la oscuridad sino que tendrá la luz de la vida”, sé que esa luz eres tú. Por eso me detengo en este momento a ver qué tanto he irradiado hoy esa luz. Me pregunto:

1) ¿He sido testigo de tu luz hoy?

2) ¿Cómo voy dejando que tu luz entre en mi vida cotidiana en esta cuarentena?

Te bendigo y te alabo por todo lo que vas haciendo en mi vida y en la de mis seres queridos. Renuevo mi compromiso y pido perdón.

Amén

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.