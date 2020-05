Una Palabra Oportuna No. 195

Oración de la noche. Jueves 7 de mayo de 2020.

Por Javier Fuenmayor SJ.

Sereno mi espíritu. Calmo mis emociones y respiro profundamente. Quiero finalizar mi día actualizando la presencia de ese Dios amor y misericordia. Dejo que la paz del Señor inunde mi alma.

Gracias Señor, por tanto bien recibido en este día.

Me acerco con toda confianza al Padre de los cielos y percibo su paso en mi vida. Me pregunto al corazón: ¿Cuál ha sido la experiencia más significativa este día donde el Señor me ha hablado al corazón? Reconozco la invitación principal, para mi santificación, que me ha hecho el Padre Bueno. Lo recibo y abro mi corazón pidiéndole que sea dócil a su Espíritu.

Le pido perdón por mis faltas. Quiero ser mejor cada día.

Confío plenamente en ti Dios Bueno y fiel. Me abandono en paz al descanso de la noche. De la mano de nuestra Madre María: “Líbranos siempre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita”.

Amén.



Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.