Una Palabra Oportuna No. 2143

Oración de la mañana. Sábado 12 de noviembre de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza oración por Venezuela

Señor Jesús, en nuestro café de esta mañana contemplado la escena de la viuda nos atrevemos a pedir tu ayuda para ser capaces de practicar la justicia misericordiosa que nos enseñas hoy.

“Danos, esa compasión tuya que estremece, que complica la vida, que al tiempo nos hace inmensamente ricos”. “Danos entrañas de misericordia frente a toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y paz para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando”.

Concédeme la compasión que me complicará la vida, si va más allá de un puro sentimiento pasajero; si me lleva a pensar, sentir, cambiar, buscar y amar…que me llevará a vivir inquieto.

Complícame la vida con la vida de mis hermanos. Dame la compasión que enriquece. Porque sé que la palabra compartida, el trabajo en común, la lucha por otros y con otros, el gesto de ternura, la búsqueda de lo que es bueno para todos, la mano tendida para dar y recibir, todo esto hace que en mi interior germine la vida, tu Evangelio y una luz que hace el mundo y también al mío, un lugar mejor…

Confiamos a María nuestros deseos para que nos acompañe en hacerlos realidad.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

C