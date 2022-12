Una Palabra Oportuna No. 2181

Oración de la mañana. Jueves 01 de diciembre de 2022.

Por Edgar Magallanes, SJ. Narra Marco Martínez.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios amor.

Te pido Señor: que ablandes mi corazón para que yo pueda escucharte y seguirte.

Jesús dice a sus discípulos: “No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo”. El que me escucha y pone en práctica es hombre prudente, pero el que no pone en práctica es un necio y perece

Reflexiono:

Lo más natural al ser humano es actuar en consonancia con la palabra de Dios. Es lo que nos trae paz, vida y un propósito que realmente vale la pena. Para ello se requiere superar apegos y desórdenes y vivir en libertad

Me pregunto:

¿Hasta qué punto mis propios sueños son redes y cadenas?

¿A qué quiero renunciar y qué ofrezco yo para que sea posible la reconciliación?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

