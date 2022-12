Una Palabra Oportuna No. 2202

Oración de la noche. Domingo 11 de diciembre de 2022.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Padre bueno, llega la noche y con ella el deseo de descansar con la confianza puesta en ti, nuestro Padre.

Quiero relajarme, tranquilizarme y contactar con mis memorias y vivencias de la semana. Quiero hacer cierre, agradecer, pedir perdón para seguir el camino de encuentro contigo y con tu hijo, Dios de la vida.

Agradezco por todo lo vivido desde el domingo pasado, han sido experiencias, vivencias, pero vengo con el agradecimiento de hijo motivado por recibir de su Padre todo tipo de ayudas y enseñanzas. Gracias, Señor por la vida y por lo que vas haciendo a mi alrededor, por esos pedacitos de cielo que se despliegan a mi alrededor y en mi país. Hago silencio para agradecer con el corazón.

Veo tu palabra de este 3er domingo de adviento que me invita a anunciar lo que he visto y oído, que se plantea la pregunta de si ¿eres tú el que ha de venir o hemos de esperar otro? Me invitas a ver mi vida: ¿a quién busco?, ¿a quién espero?… Ojalá pueda responderme esas preguntas a lo largo de este adviento.

Padre, te pido perdón por lo que hay en mí que aún no tiene que ver contigo. Renuevo mi amor y mi compromiso contigo. Dame tu amor y gracia que eso me basta.

Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.