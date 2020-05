Una Palabra Oportuna No. 232

Oración de la mañana. Domingo 17 de mayo de 2020.

Por Edgar Magallanes SJ.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya

Me dejo mirar por Jesús amigo.

Le pido: que todas mis intenciones, acciones y actitudes sean de su agrado.

Dice Jesús: dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán.

Reflexiono:

Puedo pasarme la vida con el corazón mal sintonizado, o puedo ir sintonizando más y más con la vida verdadera que es Jesús. Él es encuentro, confía en mí y me hace protagonista del cambio.

Me pregunto

¿Me doy cuenta en mi oración y en el día a día cuánto Jesús me ama y envía?

¿Acepto su amor y confianza, para yo también amar y confiar y entre todos mejorar la realidad?

Le agradezco a Jesús el encuentro, le encomiendo el día y rezo por la salud del mundo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.